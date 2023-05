Schalkes Zalazar: S04-Fans verdienen den Klassenerhalt

Wahnsinn in Mainz! Wahnsinn in Dortmund! Schalke gewinnt Auswärts in der letzten Sekunde. Marius Bülter verwandelt einen Elfmeter in der 12. Minute der Nachspielzeit. Schalke steht zum ersten Mal seit dem achten Spieltag NICHT auf einem Abstiegsplatz. Jetzt geht es zum FC Bayern München. Unter welchen Bedingungen man sich in München was ausrechnen darf ? Schalke-Reporter Andi Ernst hat die Antworten! In Dortmund hofft man auf einen Sieg der Schalker, der Oberbürgermeister der Stadt bietet den Knappen sogar einen Platz im goldenen Buch der Stadt an. Für den BVB selbst zählt am Ende des Tages aber nur eines: In den letzten drei Spielen gilt es nach Möglichkeit neun Punkte holen. Ob die Dortmunder dazu in der Lage sind - BVB-Experte Christian Woop schätzt es ein. Moderiert wird die aktuelle Folge von Nils Halberscheidt

Gelsenkirchen. Rodrigo Zalazar will weiter mit Schalke in der 1. Liga spielen. Er glaubt an den Klassenerhalt - auch dank der Unterstützung der S04-Fans.

Schalkes Rodrigo Zalazar ist ein echter Fanliebling. Spätestens seit der 23-Jährige den FC Schalke 04 im Mai 2022 mit seinem Distanz-Kracher im Heimspiel gegen den FC St. Pauli zum Aufstieg in die Bundesliga geballert hat, hat Zalazar ein ganz besonderes Standing bei den Fans. Und die stellen sich schon lange die Frage: Bleibt der Mann mit der Trikotnummer 10 auch im Fall des Abstiegs? "Darüber denke ich im Moment nicht nach. Für mich zählt jetzt nur der Klassenerhalt. Ich bin mir, wie eben schon gesagt, zu 100 Prozent sicher, dass wir es schaffen werden."

Zalazar sprach diese Sätze im Gespräch mit der der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. "Davon bin ich überzeugt. Wir werden alles dafür geben und es am Ende schaffen. Der Klub verdient es, in der Bundesliga zu spielen." Einen großen Schritt könnten die Schalker am Samstag im Spiel gegen Bayern München machen (15.30 Uhr). Ob das aber realistisch ist? "Bayern hat Weltklassespieler und unglaublich viel Qualität. Im Fußball weiß man aber nie, was passiert. Wir werden wieder alles geben und versuchen, zu punkten", sagt Zalazar.

Zalazar lobt die Schalke-Fans

Dass es in jüngster Zeit doch wieder Hoffnung gibt, schreibt Zalazar auch den S04-Fans zu. "Unsere Fans sind fantastisch. Auswärts fühlt es sich für uns oft so an, als ob wir ein Heimspiel hätten. Egal, wo wir hinreisen, es sind immer unglaublich viele Schalker dabei. Ihnen gebührt ein großer Anteil an unserem Erfolg." Und deshalb: "Sie verdienen es, dass wir den Klassenerhalt packen. Ich habe Schalke und die Fans in mein Herz geschlossen. Alles, was ich tue, tue ich auch für sie."

Reserviert reagierte Zalazar deshalb auch auf die Einladung von Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal bei Schalker Schützenhilfe für den BVB im Meisterrennen. „Wir fahren nach München, um für Schalke und unsere Fans zu gewinnen. Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal.“ Westphal hatte zuletzt dieser Redaktion gesagt: „Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt.“ Die abstiegsbedrohten Schalker treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenführer aus München an. Der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB beträgt aktuell einen Punkt.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04