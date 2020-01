Gelsenkirchen. Weston McKennie könnte in oder gegen Berlin in den Schalker Kader zurückkehren. „Meiner Schulter geht es von Tag zu Tag besser“, sagt der US-Boy.

Schalke-Profi Weston McKennie brennt auf sein Comeback

Es war der 15. Dezember, als Schalkes Weston McKennie in der 13. Spielminute in der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:0), in der es später auch noch den Platzverweis gegen Torwart Alexander Nübel gab, der am Samstag ein letztes Mal gesperrt sein wird, hart auf dem Rasen der Veltins-Arena landete und sich die linke Schulter auskugelte. Die Konsequenz: Der 21-jährige Amerikaner ist seitdem zum Zuschauen verdammt – aber auf einem guten Weg. „Ich vermisse es, auf dem Platz zu stehen“, sagt Weston McKennnie auf schalke04.de.

Der Heilungsprozess des königsblauen Allrounders verläuft nach Plan, und Cheftrainer David Wagner hat ja auch bereits angedeutet, dass er sich in einem der beiden kommenden Hertha-BSC-Spiele (am 31. Januar in der Bundesliga in sowie am 4. Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Berlin) eine Rückkehr Weston McKennies vorstellen kann. „Meiner Schulter geht es von Tag zu Tag besser“, sagt Schalkes Nummer 2, deren Markwert inzwischen 22 Millionen Euro erreicht hat. „Ich hoffe, dass ich schon bald wieder spielen kann.“

Weston McKennie: „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“

Eigentlich kann der US-Boy, der bereits während des Trainingslagers in Fuente Alamo an Teilen des Mannschaftstrainings teilgenommen hat, diesen Moment gar nicht abwarten. „Die Energie der Fans zu spüren, wenn man vor 60.000 Fans aufläuft, das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, schwärmt Weston McKennie, der zuletzt selbst als Fan in der Veltins-Arena und vom 2:0-Sieg seiner Teamkollegen gegen Borussia Mönchengladbach begeistert war.

„Die Jungs haben ein super Spiel gemacht“, sagt er. „Es hat Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Aber noch mehr Spaß macht es, selbst auf dem Rasen zu stehen.“ Und eben wieder Teil dieser Mannschaft zu sein. „Ich fahre jeden Tag mit guter Laune zum Vereinsgelände und freue mich, meine Mitspieler zu sehen“, sagt Weston McKennie. (AHa)