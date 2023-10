Schalkes U23 schlägt den SC Wiedenbrück ungefährdet

Gelsenkirchen. Der Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel gelingt beim 1:0 gegen ein weiterer Heimsieg und baut wie geplant die Bilanz aus

Die U23 des FC Schalke 04 hat ihre Heimbilanz in der Fußball-Regionalliga West weiter aufpoliert. Gegen den SC Wiedenbrück holte das Team um Trainer Jakob Fimpel einen 1:0 (1:0)-Erfolg.

Justin Heekeren war nicht im Kader für diese Regionalliga-Partie, Justin Treichel stand gegen den SC Wiedenbrück im U23-Tor – und gegenüber dem Paderborn-Spiel fehlten nicht nur Marouane Balouk und Malik Talabidi (Gelbsperre), sondern auch der Doppel-Torschütze vom 2:2, Soichiro Kozuki.

Schalke trifft gegen Wiedenbrück früh

Das letzte Heim-1:0 über den FC Wegberg-Beeck war ein Geduldsspiel gewesen, gegen den SC Wiedenbrück holte Schalkes U23 einmal tief Luft – und konnte ganz schnell durchpusten, schon in der zehnten Spielminute gelang der Führungstreffer.

Nelson Amadin, der Torschütze, leitete den erfolgreichen Spielzug selbst ein und holte sich nahe der Mittellinie den Ball, startete durch. Seine scharfe Hereingabe fand keinen Abnehmer, aber Joey Müller passte auf Ngufor Anubodem zurück, der abzog. Amadin hatte den Fuß dazwischen, lenkte den Ball ins Netz zum Schalker 1:0.

Wenig Gefahr vor dem Schalker Tor

Schalke hatte die Kontrolle und sah sich einem vertrauten Bild gegenüber: Mit einer Fünfer-Kette hatte schon vor zwei Wochen der SV Rödinghausen sein Glück gegen die Spielstärke des königsblauen Talentschuppens versucht.

Bis zur Pause hielt der Ostwestfalen-Riegel, auch auf der anderen Seite geriet das Schalker Tor bis zur Pause nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Ein Zustand, der sich vor 370 Zuschauern auch in der zweiten Halbzeit erst mal nicht ändern sollte, von einer Amadin-Abseitsposition kurz nach der Pause einmal abgesehen.

Wiedenbrück konnte das Schalker Anlaufen wegverteidigen, kam aber selbst kaum nach vorne.

Ein Ziel der Schalker in dieser Saison ist es, in den Heimspielen erfolgreich zu sein. Die Gäste aus Ostwestfalen brachten dieses Vorhaben an diesem Tag nicht in Gefahr, Schalke spielte in der Nachspielzeit einen Angriff über Kelsey Meisel nicht zu Ende, den die Wiedenbrücker in Team-Defensivarbeit stoppen konnten.

Schalke U23: Treichel; Boboy, Albutat, Kopf (82. Heiserholt) – Müller, Kaparos – Van der Sloot, Poepperl (72. Meisel), Anubodem (72. Ivan) – Amadin (82. Schmidt), Krasniqi (30. Tonye).

Tore: 1:0 Amadin (10.).

