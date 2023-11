Einen Punkt nimmt die U19 des FC Schalke 04 aus Gladbach mit: Niklas Barthel (li., Szene aus dem Spiel in Wuppertal) traf zum 1:1.

Fussball - A-Jugend-Bundesliga Schalkes U19 im Glück: Zweimal Rot und ein Punkt in Gladbach

Gelsenkirchen. Zwei Rote Karten und ein Punkt: Das 1:1 bei Mönchengladbachs U19 hatte die Schalker A-Jugend vor allem auch einem Akteur zu verdanken.

Vor zwei Wochen, nach dem 3:2-Sieg beim Wuppertaler SV, hatte Norbert Elgert gesagt: Es gebe viele starke Mannschaften in der A-Jugend-Bundesliga, und dabei nannte der Trainer A-Jugend des FC Schalke 04 auch die U19 von Borussia Mönchengladbach. Seine Einschätzung hat sich im direkten Vergleich bestätigt. Im Auswärtsspiel bei den Gladbachern blieb es bei einem 1:1-Unentschieden.

Einen Punkt nahmen die Schalker mit, allerdings auch zwei Rote Karten. Bilal Brusdeilins wurde in der 87. Minute wegen Foulspiels vom Platz gestellt, in der Nachspielzeit sah Tristan Osmani Rot nach einer verbalen Auseinandersetzung wie sein Gegenspieler Yannick Dasbach.

FC Schalke 04 U19: Glücklicher Punktgewinn in Gladbach

„Gegen bärenstarke Gladbacher haben wir einen glücklichen Punkt mitgenommen“, wird Norbert Elgert in den Vereinsmedien zitiert. Taktisch sei das Spiel gut gewesen, auch das Engagement habe gestimmt: „Mit diesem Zähler können wir mehr als gut leben, müssen aber anerkennen, dass wir in der ersten Halbzeit mithalten konnten, in der zweiten nicht mehr.“

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Talha Catkaya zur Gladbacher Führung (13.), Niklas Barthel war für die Schalker in der 27. Minute nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich erfolgreich.

In der zweiten Hälfte sicherte Luca Podlech mit einigen guten Paraden bei Gladbacher Chancen den Punktgewinn. Schalke hat als Dritter in der A-Jugend-Bundesliga West mit 24 Zählern nun jeweils drei Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die Dortmunder haben bisher ein Spiel weniger ausgetragen.

Tore: 1:0 Catkaya (13.), 1:1 Barthel (27.).

Schalke U19: Podlech, Bulut, Becker, Barthel, Khadr, Likaj (59. Brusdeilins), Numbisie (90. Doulashi), Hadzha, Tchibara (66. Buczkowski, 90. Kerbsties), Grüger, Osmani.

