Schalkes Trainer-Legende Elgert hofft auf Höwedes-Rückkehr

Gelsenkirchen. Der langjährige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. Hier sind Reaktionen - von Norbert Elgert bis Christian Heidel.

Sein sportliches Ende beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ärgert Benedikt Höwedes noch immer. Und das begründete er ausführlich in seinem Rücktritts-Interview im Spiegel. "In der Saison vor meinem Abschied", erzählte Höwedes, "habe ich mich für jedes Spiel fit spritzen lassen, um trotz eines Leistenbruchs auflaufen zu können. Es gab Druck von Vereinsseite und vom Trainer. Natürlich war es deshalb nicht meine beste Saison. Erst anschließend habe ich mich operieren lassen. Und dann kommt ein neuer Trainer, es geht in die neue Spielzeit, und plötzlich bin ich weg vom Fenster. Das hat mich kalt erwischt, weil ich mich immer sehr für die Werte dieses Klubs eingesetzt habe, für Verlässlichkeit und Vereinstreue."