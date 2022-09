Schalkes Niklas Barthel und deutsche U 18 feiern Turniersieg

Kroměříž. Zwar verliert die deutsche U-18-Auswahl mit Schalkes Innenverteidiger Niklas Barthel mit 0:1 gegen Mexiko, sie holt sich aber den Turniersieg.

Es gibt Niederlagen, die kaum schmerzen. Eine solche hat die deutsche U-18-Nationalmannschaft am Sonntag in ihrem letzten Spiel beim Sechs-Nationen-Wettbewerb in der Tschechischen Republik erlebt. Trotz des 0:1 (0:0) in Kroměříž gegen Mexiko gewannen Niklas Barthel, der 17-jährige Innenverteidiger des A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04, und die DFB-Auswahl das Václav-Ježek-Turnier.

Nachdem alle der beteiligten sechs Mannschaften drei Partien absolviert haben, steht die deutsche U-18-Auswahl mit sechs Punkten auf Rang eins. Das Team von Christian Wörns, dessen Co-Trainer der ehemalige Schalke-Profi Heiko Westermann ist, hat die Auswahlen Finnlands, Mexikos (jeweils fünf), der Slowakei (vier), der USA (drei) und der Tschechischen Republik (ein Zähler) auf die Plätze verwiesen.

Schalkes Niklas Barthel spielt 90 Minuten durch

Das entscheidende Tor im letzten Spiel der Deutschen, die zuvor jeweils in Zlin die Tschechische Republik mit 4:0 und die USA mit 2:0 besiegt hatten, fiel in der 77. Minute. Octavio Vázquez verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg der Mexikaner.

Zweikampf: Schalkes Niklas Barthel im Trikot der deutschen U-18-Auswahl gegen Mexikos Jonatan Villal (Nummer 18). Foto: Christian Hofer / Getty Images

Schalkes Niklas Barthel, der bekanntlich am 8. Mai mit den königsblauen B-Junioren Deutscher Meister geworden ist, stand wie schon gegen die Gastgeber in der Startelf der U-18-Auswahl des DFB und spielte 90 Minuten durch. In der Partie gegen die USA war er in der 83. Minute eingewechselt worden.

Christian Wörns: „Das war eine unnötige Niederlage“

„Das war heute eine unnötige Niederlage. Wir hatten genügend Chancen, um selbst ein Tor zu erzielen“, sagte Trainer Christian Wörns auf dfb.de. „Trotzdem bin ich zufriedener als nach den ersten beiden Spielen. Der Turniersieg war für die Spieler nach der Niederlage erst einmal nebensächlich, dafür haben sie sich zu sehr geärgert. Und das ist für mich als Trainer natürlich auch positiv, dass sie diesen Ehrgeiz haben.“

Nach zwei Sichtungslehrgängen im kommenden Monat geht es für die deutschen U-18-Junioren vom 20. bis 30. November 2022 mit dem Winterturnier in Israel weiter. (AHa/dfb.de)

