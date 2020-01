Schalkes Nabil Bentaleb vor Wechsel nach Newcastle

Der FC Schalke 04 scheint den auf dem Abstellgleis stehenden Profi Nabil Bentaleb noch in diesem Winter loszuwerden: Der Mittelfeldspieler soll nach Informationen dieser Redaktion an den Premier-League-Klub Newcastle United ausgeliehen werden. Der Chronicle-Journalist Lee Ryder berichtet, dass heute der Medizincheck ansteht - der Transfer könnte also ganz schnell über die Bühne gehen. Im Gespräch ist eine Leihe bis Saisonende mit Kaufoption.

Der 25-jährige Bentaleb war 2016 von Tottenham Hotspur zu Schalke gekommen. Erst auf Leihbasis, im Februar 2017 aber wurde er dann für 19 Millionen Euro dauerhaft verpflichtet. Bentaleb erlebte in seiner Zeit auf Schalke einige Höhen, allerdings noch mehr Tiefen. Immer wieder deutete er sein großes Potenzial an, konnte aber die in ihn gesetzten Erwartungen nie erfüllen und die hohe Ablösesumme sowie das üppige Gehalt von vier Millionen Euro pro Jahr nicht rechtfertigen.

Zur U23 strafversetzt

Zudem leistete er sich zahlreiche Disziplinlosigkeiten. Von Mitte März bis Anfang April 2019 wurde er zur U23 versetzt, Ende April ein weiteres Mal - dieses Mal endgültig. Für die Schalker Amateure abolvierte der Algerier er in dieser Saison zwei Spiele in der Regionalliga West. Eine Knieverletzung verhinderte einen Wechsel im vergangenen Sommer zu Werder Bremen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2021.

In England genießt der technisch beschlagene Mittelfeldspieler trotz seiner unglücklichen Zeit auf Schalke einen guten Ruf. Bentaleb gelang beim Stadtrivalen Tottenham Hotspur der Sprung aus der Jugend zu den Profis. Für den letztjährigen Champions-League-Finalisten absolvierte der Algerier 66 Pflichtspiele. Für Schalkes Profis kam er in 97 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei schoss er 19 Tore und bereitete neun weitere vor. Weitere werden wohl kaum noch dazukommen.