Schalkes Mertcan Ayhan kehrt verletzt zurück

Gelsenkirchen. Barthel, Becker & Co. schaffen mit den DFB-Auswahl-Teams den Sprung in die Eliterunde zur EM 2024. Osmani kommt mit Österreich weiter.

Gleich mehrere Schalke 04-Talente feierten mit ihren Auswahlmannschaften den Einzug in die zweite Qualifikations-Runde zur Europameisterschaft 2023/2024. Die U19-Spieler Niklas Barthel, Vitalie Becker sowie die nachnominierten Max Grüger und Luca Podlech blieben mit der Deutschen U19-Nationalelf in der ersten Quali-Runde in Polen ungeschlagen.

Schalkes Barthel in der Startelf

Beim 6:0 zum Auftakt gegen Kasachstan stand Barthel in der Anfangsformation. Becker wurde eingewechselt. Beim 3:1 gegen Nordmazedonien kam Barthel zu einem Kurz-Einsatz. Zum Abschluss gab es ein 3:3 gegen Polen. Damit qualifizierte sich Deutschlands U19 als Gruppenerster für die Eliterunde im Frühjahr 2024 in Nordirland.

Osmani wird mit Österreich Erster

Schalkes Wirbelwind Tristan Osmani zählte beim 0:0 der österreichischen U19 gegen Wales zur Anfangsformation. Nach einem 1:0 über Montenegro gab es für die Österreicher noch ein 1:1-Remis gegen England. Schalkes U19-Spieler Osmani mischte gegen die Briten 45 Minuten lang mit. Als Gruppenerster ist Österreich ebenfalls bei der Eliterunde am Start.

Schalkes Tristan Osmani (links) blieb mit Österreich in der EM-Quali ungeschlagen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Taycan Ectibasi und der nachnominierte Kayhan Sayman wurden in der Gruppenphase bei der U17-EM-Qualifikation mit Deutschland Erster. Nach einem 6:0 über Liechtenstein und einem 1:1 gegen Finnland folgte ein 1:0 gegen die Ukraine. Die Mannschaft von Trainer Michael Prus qualifizierte sich als Gruppenerster für die Elite-Runde zur U17-EM.

Zwei Start-Einsätze für Karaca

Die beiden Schalker U19-Talente Mertcan Ayhan und Berkay Karaca waren mit der türkischen U18-Nationalelf in Spanien im Einsatz und absolvierten dort drei Länderspiele. Bitter: Ayhan zog sich beim 1:1 gegen Spanien eine schwere Fußverletzung zu und steht seiner Schalker U19 vorerst nicht zur Verfügung. Karaca spielte gegen Spanien 20 Minuten und war beim 1:4 gegen Portugal und beim 2:1 über Rumänien jeweils in der türkischen Startformation.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04