Schalkes Mittelfeldspieler Weston McKennie ahnte nichts Böses und freute sich zusammen mit seinem Teamkollegen Rabbi Matondo auf ein leckeres Essen. „Ich habe zwischendurch mein Handy aufgemacht und dabei die Nachricht vom Tod von Kobe Bryant gesehen. Ich dachte: Das kann nicht sein. Ich war wirklich schockiert“, so McKennie.

US-Basketball-Star Kobe Bryant war am Sonntag in der Nähe der Ortschaft Calabasas westlich von Los Angeles bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Mit an Bord war auch seine 13-jährige Tochter Gianna, die an einem Basketball-Turnier teilnehmen sollte. Laut US-Medienberichten ebenfalls unter den Opfern: Zwei Teamkolleginnen von Gianna Bryant, die Trainerin des Basketball-Teams und Eltern von weiteren Mitspielerinnen. Die genaue Unglücksursache des Absturzes wird zur Zeit noch untersucht.

Mittelfeldspieler ist tief berührt

Kobe Bryant hatte in seiner 20-jährigen Profi-Karriere als Basketballer fünf Meisterschaften mit den LA Lakers gewonnen und seine aktive Laufbahn 2016 beendet. Bryant holte zweimal die Olympische Goldmedaille mit dem US-Team. Sportler aus aller Welt drückten nach dem Tod von Bryant ihre Anteilnahme aus. Tennis-Star Novak Djokovic trug beim Turnier in Melbourne eine Jacke mit Bryants Initialien und Trikotnummern.

Betroffen: Schalkes Weston McKennie. Foto: RHR-FOTO/Tim Rehbein / RHR-FOTO

„An den Reaktionen, die es zum Beispiel auch von Barcelonas Lionel Messi gab, sieht man, welchen Stellenwert Kobe Bryant hatte. Er war eine Legende und hat viel für die Menschen getan, nicht nur im Basketball. Er war ein Vorbild für alle. Ich bin wirklich traurig. Es ist richtig hart für mich“, zeigt sich Weston McKennie tief berührt.