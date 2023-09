Schalkes Gerald Asamoah: Sein Bundestrainer-Favorit kommt vom BVB

Fußball inside – der Experten-Talk: Dortmund und Schalke - Erste (Mini-)Krisen im Pott

Sie haben beide nicht verloren und trotzdem sind Borussia Dortmund und Schalke 04 als große Verlierer in die Länderspielpause gegangen. Das 2:2 der Dortmunder gegen Heidenheim und auch das Schalker 1:1 in Wiesbaden haben für deutlich rauere Luft im Ruhrgebiet gesorgt. Wir legen in unserer neuen Folge den Finger in die Wunde und analysieren die aktuelle Lage beim BVB und auf Schalke. Unsere Experten, FUNKE-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Robin Haack, beantworten im Gespräch mit Moderator Timo Düngen die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Video: FUNKE Foto & Video