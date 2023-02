Schalkes Drexler spricht Klartext: „Wer meint, der Druck ist zu hoch, …“

Gelsenkirchen. Für Schalke 04 stehen in der Bundesliga zwei Schlüsselspiele im Abstiegskampf an. Mittelfeldspieler Dominick Drexler fordert zwei Siege.

Bei Schalke 04 wurden dieser Tage die „Wochen der Wahrheit“ ausgerufen und auch die Profis wissen, was gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) und im darauffolgenden Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf dem Spiel steht. „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir beide Spiele gewinnen“, stellte Mittelfeldspieler Dominick Drexler (32) im Interview mit Sky klar.

Sechs Punkte liegt Schalke als Tabellenletzter derzeit hinter Stuttgart und Bochum. Als einer der Routiniers der Mannschaft ist Drexler sicher, dass die Spiele gegen die direkten Konkurrenten in erster Linie im Kopf entschieden werden: „Trotz aller taktischen Vorgaben des Trainers ist in solchen Spielen entscheidend, wer den Sieg mehr will, wer über das Limit hinausgehen kann.“

Dominick Drexler bei Schalke ein Kandidat für die Startelf

Und der 32-Jährige versichert, dass er und seine Teamkollegen bereit für die kommenden Schlüsselspiele sind – trotz der Erwartungshaltung. „Wer da nicht spielen will oder meint, der Druck ist zu hoch, der hat den Beruf verfehlt“, erklärte er.

Da sowohl Soichiro Kozuki (22) als auch Tim Skarke (26) auf den offensiven Flügelpositionen für das Spiel gegen Stuttgart ausfallen werden, ist Drexler ein Kandidat für die Anfangsformation – wie schon beim 0:0 bei Union Berlin in der Vorwoche. Als einer der wenigen Schalker Kreativspieler könnte er dafür sorgen, dass die Torflaute bei S04 endlich endet. Immerhin drei Vorlagen und zwei Tore konnte Drexler in der laufenden Bundesligasaison schon beisteuern. Auch im Hinspiel, beim 1:1 in Stuttgart, war er durch seinen Assist maßgeblich am Schalker Treffer beteiligt.

