Schalkes Daniel Caligiuri wechselt zum FC Augsburg

Gelsenkirchen/Augsburg. Nun ist das Ziel von Daniel Caligiuri bekannt: Der 32-Jährige wechselt vom FC Schalke zum FC Augsburg. Die Bayern holten noch weitere Spieler.

Daniel Caligiuri gehört zu den drei Fußballprofis, die Bundesligiste FC Augsburg für die kommende Spielzeit ablösefrei verpflichtet. Neben dem Schalker Caligiuri gehen auch Mittelfeldspielern Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach und Torhüter Rafal Gikiewicz vom 1. FC Union Berlin nach Bayern. Caligiuri und Strobl erhalten einen Vertrag bis 30. Juni 2023, Gikiewicz bis 30. Juni 2022.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Dreien nicht nur Spieler mit enormer sportlicher Qualität für unseren FCA gewinnen konnten, sondern auch starke Charaktere, die in ihren Klubs wichtige Positionen und Führungsrollen übernommen haben. Wir sind uns sicher, dass sie unserer Mannschaft durch ihre Mentalität auf und neben dem Platz sehr gut tun werden“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, über das Trio.

Caligiuri: "Schlage neues Kapitel auf"

Der 32-jährige Daniel Caligiuri, der den Medizincheck in Augsburg erfolgreich absolvierte und dann einen Vertrag unterzeichnete, schlägt beim FCA ein neues Kapitel seiner Karriere auf: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Heiko Herrlich und Stefan Reuter haben mich überzeugt und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass meine Qualitäten hier gefragt sind. Ob mit Freiburg, Wolfsburg oder Schalke, es war immer sehr unangenehm gegen den FCA zu spielen. Ich bin sicher, dass diese Mentalität sehr gut zu meiner Spielweise passt. Daher freue ich mich, wenn ich nun ein Teil dieses Vereins bin, dessen Entwicklung in der Bundesliga sicherlich noch nicht abgeschlossen ist."

Caligiuri, einst bereits für den SC Freiburg sowie für den VfL Wolfsburg unterwegs, absolvierte seit 2017 wettbewerbsübergreifend 130 Partien (21 Tore und 25 Vorlagen) für die Königsblauen. (Gold)