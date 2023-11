Schalker Verletzungspech: So lange fehlen Drexler und Kabadayi

Gelsenkirchen. Zwei weitere Verletzte bei Schalke 04. Nach MRT-Untersuchungen steht fest, wie lange Dominick Drexler und Yusuf Kabadayi fehlen.

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfL Osnabrück an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) muss Schalke zwei personelle Rückschläge hinnehmen: Yusuf Kabadayi und Dominick Drexler fehlen den Gelsenkirchenern verletzungsbedingt. Das gab der Zweitligist am Dienstagnachmittag bekannt.

MRT-Untersuchungen ergaben, dass sich beide Profis Muskelfaserrisse zugezogen haben. Beim 33 Jahre alten Drexler handle es sich laut Klub-Angaben allerdings nur um einen „kleinen“ Muskelfaserriss. Zugezogen hat sich der Mittelfeldspieler die Blessur während des Auswärtsspiels in Düsseldorf (3:5), wo er nach 33 Minuten ausgewechselt werden musste.

Schalke: Fußballjahr für Dominci Drexler und Yusuf Kabadayi ist beendet

Fehlt Schalke verletzt: Schalkes Mittelfeldspieler Dominick Drexler. Foto: firo

Wie lange die beiden Schalker ausfallen, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab. Fest steht allerdings schon jetzt, dass sowohl Drexler als auch Kabadayi in diesem Jahr nicht mehr für die Gelsenkirchener auflaufen werden. Ein Rückschlag, denn gerade Routinier Drexler könnte Schalke in der aktuellen Krise helfen. Noch in Düsseldorf stand er in der Startelf, ehe er in der Zentrale durch Paul Seguin ersetzt wurde. Gut möglich, dass der 28-Jährige Ex-Berliner gegen Osnabrück in der ersten Elf stehen wird.

Neben Kabadayi und Drexler fehlen den Schalkern im Duell mit dem Tabellenletzten aus Osnabrück auch Torwart Marius Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Innenverteidiger Leo Greiml (Kreuzbandriss), die Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo (Syndesmosebandriss) sowie Danny Latza (Muskelfaserriss) und Linksverteidiger Thomas Ouwejan (Suspendierung).

