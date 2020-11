Die Profis des Bundesligisten FC Schalke 04 haben sich mit der Vereinsführung auf einen weiteren Gehaltsverzicht bis zum Ende der Saison geeinigt. „Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden, der den Zeitraum 1. August 2020 bis 30. Juni 2021 umfasst“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mannschaftskapitän Omar Mascarell sagte, die Spieler hätten in den vergangenen Wochen „sehr gute Gespräche“ geführt und am Donnerstag die offenen Details „unkompliziert geregelt“. Wie viel Geld der Verein durch die erzielte Einigung einspart, wollte Schalke nicht sagen.

Mit der Einigung zwischen Spielern und Klubführung soll nun rechtzeitig vor dem Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim punktlosen Tabellenletzten Mainz 05 Ruhe einkehren. Schalke 04, mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 240 Millionen Euro belastet, ist als Folge der Corona-Krise angesichts der sich anhäufenden Einnahmeverluste auf Einsparungen bei den Spielergehältern angewiesen.

Spieler und Klub weisen Medienbericht zurück

Die Schalker Profis und der Vorstand wiesen einen Medienbericht zurück, wonach die Mannschaft einen Verzicht auf zehn Prozent der Gehälter verweigert habe. Sportvorstand Schneider: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Verweigerungshaltung der Mannschaft, sondern immer ein konstruktives Miteinander“, sagte er. „Es ist mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und die Haltung des gesamten Teams positiv zu erwähnen.“

Schalkes Kapitän Omar Mascarell ergänzte: „Die Behauptung, die Mannschaft habe sich einem erneuten Gehaltsverzicht verweigert, weise ich im Namen des Teams aufs Schärfste zurück.“ Mascarell: „Die Diskussionen, die jetzt aufgekommen, sind nicht nur absolut unnötig und in dieser Phase alles andere als hilfreich. Sie sind vor allem falsch und entsprechen nicht den Tatsachen“, sagte der Spielführer. „Um weitere Meldungen und Gerüchte dieser Art zu vermeiden und mit Blick auf die so wichtige Partie in Mainz haben wir die ohnehin geplanten Gespräche nun vorgezogen und am heutigen Donnerstag die noch offenen Details mit dem Klub unkompliziert geregelt.“ Mascarell weiter: "Wir alle wissen um die Corona-bedingte Situation des Klubs und wollen unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Vor allem aber zählt nun das Spiel am Samstag in Mainz, darauf liegt unser ganzer Fokus.“

Bereits im März, als die erste Welle der Corona-Pandemie den Spielbetrieb in der Bundesliga stoppte, hatten die Schalker Profis auf 30 Prozent ihrer Bezahlung verzichtet. Schalke hatte dadurch rund zehn Millionen Euro eingespart.