Schalker Meisterspieler: Primavera statt A-Jugend-Bundesliga

Schalker Torschütze am 1. Mai in Düsseldorf: Noah Mutanda traf im Rückspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft zum 3:1.

Neapel/Gelsenkirchen. Medienberichte: Noah Mutanda, der mit den B-Junioren des FC Schalke 04 Deutscher Meister geworden ist, verstärkt ein italienisches U-19-Team.

Campionato Primavera 1 statt A-Junioren-Bundesliga: Noah Mutanda, der in der vergangenen Saison mit den U-17-Fußballern des FC Schalke 04Deutscher B-Junioren-Meister geworden ist, verstärkt die U-19-Mannschaft der SSC Neapel, die sich nach ihrem schwachen Saisonstart in der höchsten italienischen Klasse für Nachwuchsteams gezwungen sah zu handeln. Der ehemalige Königsblaue soll dem Tabellen-15. (ein Sieg, vier Niederlagen) nun helfen, den Keller zu verlassen.

Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten trainiert Noah Mutanda, der sich im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Fortuna Düsseldorf noch in die Schalker Torschützenliste eingetragen, im Endspiel gegen den VfB Stuttgart aber wegen einer Verletzung am Sprunggelenk gefehlt hatte, schon seit einigen Wochen beim SSC-Team von Trainer Nicolò Frustalupi (45).

Noah Mutanda trifft per Kopf für Schalkes U-19-Team

Vier Jahre lang war Noah Mutanda, mit dem die Neapolitaner ihre Defensive stärken wollen, in der Knappenschmiede. 2018 war der heute 17-Jährige, der als Jahrgang 2005 bei der SSC auch im U-18-Team eingesetzt werden könnte, vom 1. SC Göttingen 05 nach Gelsenkirchen gekommen. In der vergangenen Saison absolvierte er für die Schalker Meister-Mannschaft von Trainer Onur Cinel insgesamt 17 Partien: 13 in der B-Junioren-Bundesliga, eine in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sowie drei im NRW-Ligapokal.

Als Torschütze trat Noah Mutanda auch im U-19-Team des FC Schalke 04 in Erscheinung, und zwar am 26. März im Testspiel im Parkstadion gegen den Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach. Während der eine oder andere damals etwas überrascht war, wertete Norbert Elgert den Einsatz Noah Mutandas überhaupt nicht so. „Er hat sich das auch verdient“, sagte Schalkes U-19-Coach. Nach einer Ecke von Bogdan Shubin, der inzwischen zum U-23-Team der Königsblauen gehört, hatte der damals B-Jugendliche per Kopf den Treffer zur 1:0-Führung erzielt. (AHa)

