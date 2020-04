Schalker Fanprojekt: T-Shirt-Aktion knackt die 5000er-Marke

Gelsenkirchen. Das Hilfsprojekt der Ultras Gelsenkirchen und des Schalker Fanprojekts für lokale Kneipen und Geschäfte kommt gut an.

Über 5.000 verkaufte T-Shirts in gerade mal drei Wochen: Das ist die erfolgreiche Bilanz der Initiative „Help Gelsen“, mit der die Ultras Gelsenkirchen und das Schalker Fanprojekt lokale Kneipen und Händler in der Corona-Krise unterstützen. Seit Anfang April verkaufen die Gruppierungen auf der Internetseite www.help-gelsen.de T-Shirts, deren Erlöse Betrieben aus der Stadt zugutekommen. So sind mittlerweile Spendengelder in Höhe von über 50.000 Euro zusammengekommen. „Die Aktion läuft hervorragend“, freut sich Fanprojekt-Leiter Markus Mau und spricht von einer „sehr ordentlichen Summe, die hoffentlich noch weiter anwächst“.

Dienstagabend wieder Online-Lesung

Zufrieden ist der Sozialpädagoge übrigens auch mit dem neuen Online-Angebot des Fanprojekts. Seit vier Wochen streamen die Mitarbeiter regelmäßig Lesungen auf dem YouTube-Kanal der Organisation. „Die erste Lesung Ende März hatte insgesamt knapp 300 Zuschauer, die zweite sogar noch etwas mehr. Viele haben sich auch über den Chat aktiv an Diskussionen beteiligt und von ihren Schalke-Geschichten erzählt“, berichtet Markus Mau. „Über dieses Format erreichen wir definitiv mehr Menschen als live an einem bestimmten Ort. Vielleicht wird da ja aus der Not eine Tugend.“ Die dritte Lesung steht nun am kommenden Dienstag, 28. April, 19 Uhr, an: Matthias Berghöfer führt dann durch das von ihm herausgegebene Werk „1904 Geschichten“, für das er genau 1904 Abenteuer von Schalke-Fans gesammelt hat. Der dazugehörige Link lautet https://youtu.be/BAczXsrRVb4. (AA)