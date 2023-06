Schalker Duo greift mit Deutschland nach dem U17-EM-Titel

Budapest. Assan Ouédraogo und Taylan Bulut standen beim Halbfinal-Sieg über Polen in der Startelf. Jetzt träumen die S04-Talente vom ganz großen Wurf.

Für die beiden Schalker Top-Talente ist der Europameisterschafts-Titel mit der deutschen U17-Nationalelf zum Greifen nah. Die DFB-Elf siegte im Halbfinale gegen Polen mit den S04-Spielern Assan Ouédraogo und Taylan Bulut mit 5:3. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück steht damit heute (20 Uhr/live auf uefa.tv) im Budapester Hidegkuti Nandor Stadion im Finale gegen Frankreich. Die Chancen auf einen Triumph scheinen aussichtsreich: In der Vorrunde hatte Deutschland gegen Frankreich mit 3:1 die Oberhand behalten.

Schalker Ouedraogo besorgt das 4:3

Im Halbfinale gegen die hoch eingeschätzten Polen sorgten Hoffenheims Max Moerstedt (22.) und der Dortmunder Paris Brunner (56.) jeweils für den Ausgleich, bevor Charles Herrmann in der 65. Minute das 3:2 für die DFB-Junioren erzielte. Die Polen schafften nur 180 Sekunden später das 3:3. Dann kam der Auftritt von Schalkes Assan Ouédraogo, der sein Team in der 79. Minute auf die Siegerstraße führte. Bayern-Talent Robert Ramsak machte vier Minuten später den Deckel auf die Partie.

Deutschlands Assan Ouedraogo (M) erzielt den Treffer zum 4:3 gegen Polen. Foto: Balint Szentgallay/ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Balint Szentgallay / dpa

Wück spart nicht mit Lob für die U17-Talente

„Zur zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und etwas kompakter im Zentrum gestanden. Zudem wussten wir, dass die Polen einbrechen. Das war schon in den bisherigen Spielen so, dass sie in den letzten 20 Minuten nicht mehr auf dem Level wie zuvor spielen konnten. Das haben wir stark ausgenutzt und stehen am Ende verdient im Finale“, bilanzierte U17-Nationaltrainer Christian Wück auf dfb.de.

Wück war nach dem Endspiel-Einzug voll des Lobes über sein Team. „Wir sind mächtig stolz auf die Jungs. Ich hoffe, dass Deutschland nun auch merkt, dass hier eine Generation heranwächst, die sich auf dem Platz für das Nationaltrikot zerreißt und deutsche Mentalität auf den Platz bringt – so, wie es früher war“, meinte der ehemalige Bundesligaprofi.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04