Schalke: Yusuf Kabadayi sorgt für "Schlüsselmoment" gegen Magdeburg

Was für ein Spiel: Mit 4:3 gewinnt Schalke gegen den FC Magdeburg - darauf hätte nach den katastrophalen ersten 30 Minuten wohl niemand mehr gewettet. War das die Wende zum Besseren für Schalke? Darüber diskutieren Robin Haack und Matthias Heselmann in der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen Schalke 04 ist nach dem irren 4:3 gegen Magdeburg emotional in der 2. Bundesliga angekommen. Eine frühe Auswechslung bringt die Wende.

Auch rund zehn Minuten nach dem Abpfiff des Zweitligaspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg war die Gelsenkirchener Arena noch fast voll. Ein Großteil der Fans war geblieben, um mit der Mannschaft den dramatischen 4:3-Sieg am Samstagabend zu feiern. Profis und Anhang besangen gemeinsam den „Mythos vom Schalker Markt“. Es ist ein Lied, das die Anhänger nur in ganz besonderen Momenten anstimmen. Und dieses Spiel gegen Magdeburg war besonders. Es taugt womöglich sogar zu einem Wendepunkt in der bislang enttäuschenden Zweitligasaison.