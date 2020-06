Schalke wohl vor Transfer von nächstem Hoffenheim-Talent

Gelsenkirchen. Die Schalker Knappenschmiede schnappt sich wohl das nächste Hoffenheim-Talent. Luca Campanile soll vor einem Wechsel zu S04 stehen.

Bundesligist FC Schalke 04 verstärkt seine Knappenschmiede wohl mit einem weiteren Spieler der TSG Hoffenheim. Wie das Portal "Transfermakrt.de" berichtet, soll Verteidiger Luca Campanile vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen stehen. Nach Infos von "Sky" soll der Transfer perfekt sein. Gleiches gelte für den 16-jährigen Torwart Daniel Rose vom FC Everton.

Dem Bericht zufolge soll der 17-jährige Campanile auf Schalke einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Weiter heißt es, dass Campanile als Wunschspieler von U19-Trainer Norbert Elgert gilt. Anders als zuletzt in Hoffenheim, wo der Deutsch-Italiener meist als Innenverteidiger eingesetzt worden war, soll S04 mit ihm auf der Position des rechten Verteidigers planen.

In der vergangenen Spielzeit war Campanile Kapitän der U17-Junionren der TSG und spielte dort unter anderem an der Seite von Kerim Calhanoglu, der ebenfalls zu Königsblau wechseln wird. Bis zum Saisonabbruch im März lief er in 20 von 21 möglichen Partien für die Hoffenheimer auf. (rh)