Schalke: Wie Kral über sein Formhoch und Thomas Reis denkt

Gelsenkirchen. Alex Kral ist aktuell Schalkes Bester. Der 24-Jährige sprach am Mittwoch über seinen Vertrag, seine Rolle und Trainer Thomas Reis.

Im September 2022, fünf Monate ist das erst her, erlebte Alex Kral seine bisher bittersten Momente beim Bundesligisten FC Schalke 04. Mit großen Hoffnungen war der 24-Jährige von Spartak Moskau gekommen, sollte der Chef im Mittelfeld sein, und saß dann fünfmal in Folge auf der Bank, als die Königsblauen in den Keller rutschten. Nun sind sie immer noch Letzter, für Kral hat sich aber die Rolle geändert. Inzwischen ist er als cleverer Zweikämpfer und spielstarker Antreiber Schalkes Bester – nach einer langen Anlaufzeit.