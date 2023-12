Essen. Schalke stabilisiert sich und der BVB hat die Champions-League-Todesgruppe als Erster abgeschlossen. Wir diskutieren im Podcast.

Zwei Siege in Folge hat der FC Schalke 04 in der 2. Liga eingefahren, heute kommt Greuther Fürth in die Schalker Arena (18.30 Uhr). Es geht aufwärts, seit Trainer Karel Geraerts übernommen hat. Betrachtet man alleine die Spiele unter seinem Kommando, wäre Schalke aktuell Tabellensechster – und nicht 13., wie es tatsächlich der Fall ist. Der Belgier hat Autorität – und die hat er sich auf Schalke schnell verdient.

„Karel Geraerts lässt seine Aufstellung nicht von den Spielern diktieren, da wird sich nicht zusammengesetzt und die Taktik gemeinsam entworfen. Er analysiert die Lage mit seinem Trainerteam und stellt selbst auf. Das steigert auch seine Autorität in Spielerkreisen“, sagt unser Schalke-Reporter Andreas Ernst. „Ich und viele Fans in der Arena wären wohl nicht auf die Idee gekommen, gegen Osnabrück ein 4-4-2 zu spielen. Aber genau das war die richtige Taktik. Ebenso das Aufstellen von Blendi Idrizi, der unter Thomas Reis keine Rolle mehr spielte und in Rostock ein Tor machte.“

Das und noch vieles mehr besprechen unsere Experten, Schalke-Reporter Andreas Ernst, BVB-Reporter Christian Woop und Moderator Timo Düngen, in unserem Podcast „fußball inside“. Viel Spaß!

