Schalke Schalke: Weston McKennie ist bereits in Turin eingetroffen

Längenfeld. Nur noch der Medizincheck trennt Weston McKennie vom Wechsel zu Juventus Turin. Der Noch-Schalker traf am Donnerstagabend in Italien ein.

Auf einmal ging alles ganz schnell: Am Mittwochnachmittag genoss Weston McKennie noch die Bergluft des Ötztals in Österreich – als Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. 30 Stunden später landete er am Flughafen Turin. Ein Video davon postete der Verein über die sozialen Netzwerke. McKennie wechselt zu Juve und wird künftig von Andrea Pirlo trainiert.