Gelsenkirchen. Schalke hat David Wagner freigestellt und sucht für eine schwierige Mannschaft einen geeigneten Trainer. Wer dafür in Frage kommen könnte.

Am Sonntagmorgen hat sich Fußball-Bundesligist Schalke 04 von Trainer David Wagner getrennt - ein Schritt, der keinen bei den Königsblauen mehr überrascht. Über die Nachfolge will Schalke in den kommenden Tagen informieren. Doch was sind die Möglichkeiten?