Schalke: Was Schneider über Transferstau und Bentaleb sagt

Längenfeld. Schwerer Transfersommer für Schalke 04: Erst wenn es Abgänge gibt, kann S04 selbst auf dem Markt zuschlagen. Das sagt Jochen Schneider.

Mit der Mannschaft reiste Jochen Schneider nicht nach Längenfeld. Der Sportvorstand des FC Schalke 04 traf am Freitag einige Stunden vorher ein, inspizierte das Hotel Aqua Dome, die Bedingungen für das Trainingslager, sah sich alles an. Was er sah, stellte ihn zufrieden. Während der Trainingseinheiten ist er stets ein stiller Beobachter - mal auf der kleinen Tribüne, mal auf einem der Grashügel hinter den Toren. Und er demonstriert in jeder Sekunde Ruhe und Gelassenheit.