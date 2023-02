FC Schalke 04 Schalke: Was Ralf Fährmann zu seinem Patzer sagt

Gelsenkirchen. Die Zu-Null-Serie von Ralf Fährmann endet mit einem Fehlgriff des Torwarts. Dank des Sieges gegen Stuttgart kann der Routinier trotzdem lachen.

422 Minuten ist Ralf Fährmann im Tor von Schalke 04 in der Bundesliga ohne Gegentor geblieben – und dann kam Borna Sosa. Rund eine Stunde war im Spiel zwischen S04 und dem VfB Stuttgart gespielt, da traf der Kroate zum 1:2-Anschlusstreffer für die Schwaben. Torwart Fährmann machte dabei eine extrem unglückliche Figur. Den unplatzierten Schuss von Sosa ließ der 34-Jährige durch seine Beine rutschen.

„Da sah ich natürlich nicht gut aus“, sagte Fährmann am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF. „Die Situation muss ich besser lösen, aber auch so etwas gehört im Fußball leider dazu.“ Doch letztlich hatte der Torhüter Glück im Unglück, denn sein Fehlgriff war nicht spielentscheidend. Trotz des Fehlers konnten die Schalker den wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB einfahren. „Ich bin wirklich froh, dass wir heute gewonnen haben, denn jetzt wird in der Woche kaum noch über meinen Fehler gesprochen werden“, erklärte Fährmann mit einem Lachen.

Fährmann: Auf Schalke herrscht immer ein bisschen mehr Druck

Erstaunlich war auch, wie der Routinier mit seinem Fehler umgegangen ist, denn verunsichert wirkte er nicht. Nur wenige Minuten später parierte er mit einem tollen Reflex einen Kopfball von VfB-Kapitän Wataru Endu. Auch deshalb ist Schalke letztlich als Sieger vom Platz gegangen. „Ich habe Glück, dass ich schon viele Jahre Erfahrung auf Schalke habe – hier herrscht ja immer ein bisschen mehr Druck“, sagte der Torwart über seine Reaktion auf den Fehlgriff. „Das Wichtigste ist, dass man sich bewusst macht, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, sondern nur die Zukunft.“

Und der Blick in die Zukunft fällt bei den Schalkern nach dem ersten Sieg seit knapp vier Monaten nun schon wieder etwas positiver aus – schließlich beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang nur noch drei Punkte. Mit einem Sieg beim VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte dieser Rückstand schon aufgeholt sein.

