FC Schalke 04 Schalke: Was Danny Latza nach dem 0:6 in München besonders ärgert

München. Beim FC Bayern kam Schalke 04 mächtig unter die Räder. Doch nicht die Tatsache, dass S04 das Spiel verlor, ärgert den Kapitän am meisten.

So richtig erklären konnte Danny Latza nicht, warum er mit Schalke 04 am Samstagnachmittag beim FC Bayern München derart unter die Räder gekommen ist. „Dass es nicht einfach wird, war klar, denn die Bayern haben viel Qualität“, sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 0:6. „Wir wollten an unsere beiden letzten Spiele anknüpfen. Da haben wir Leidenschaft, Energie und Mut auf den Platz gebracht – das war heute nicht zu sehen.“

Doch warum nicht? „Vielleicht hatten wir zu viel Respekt vor dem Gegner“ mutmaßt Schalkes Kapitän. „Wenn man so spielt, bekommt man hier leider sechs Stück.“ Und die Niederlage tut den Gelsenkirchener doppelt weh – denn die sechs Gegentreffer sind Gift für das Torverhältnis, stellte Latza klar. Diese Tatsache ärgert die Schalker besonders. Im ohnehin schon sehr engen Abstiegskampf könnte auch das Torverhältnis am Saisonende noch wichtig werden.

Schalke braucht einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt

Nach 32 Spieltagen steht S04 nun bei einer Differenz von -34 Toren (30 Punkte, Rang 16), Nur Revier-Nachbar VfL Bochum ist in dieser Kategorie noch schlechter – allerdings nur um ein Tor. Die Bilanz der Bochumer: 31 Punkte, -35 Tore (Rang, 15). In Sachen Torverhältnis sind etwa die TSG Hoffenheim (-11 Tore, 32 Punkte, Rang 14) und auch der VfB Stuttgart (-15 Tore, 28 Punkte, Rang 17) deutlich besser. Ja sogar der Tabellenletzte Hertha BSC (-28 Tore, 25 Punkte) hat inzwischen eine bessere Tordifferenz als Schalke.

Trotz des Rückschlages, den Schalke 04 in München hinnehmen musste, sei das Selbstvertrauen der Mannschaft nicht komplett zerstört, versichert Latza. „Ohne Selbstvertrauen wären wir gar nicht erst in diese Situation gekommen“, sagte er. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wolle der Kapitän mit seinem Team an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. „Aber es wird ein ganz schweres Spiel, in dem wir gut daran tun, drei Punkte zu holen. Das wäre für einen Verbleib in der Liga sehr wichtig.“

