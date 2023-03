Schalke: Was Alex Kral am Offensivspiel bemängelt

Augsburg. Schalkes Mittelfeld-Renner Alex Kral ist gerade mit Tschechien unterwegs. Nach dem 1:1 in Augsburg fand er lobende und kritische Worte.

Als einer der ersten Profis kam Alex Kral nach dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 beim FC Augsburg (1:1) aus der Kabine, begab sich zu den Reportern in die Mixed Zone – frisch geduscht, mit einem Rollkoffer in der einen, einem Tablet-PC in der anderen Hand, bereit für die Reise. Mit der tschechischen Nationalmannschaft trifft er am Freitag in der EM-Qualifikation in Prag auf Polen, am 27. März tritt Tschechien in Chisinau gegen Moldau an. „Das sind wichtige Spiele“, sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Ich freue mich sehr darauf. Gerade gegen Polen brauchen wir die Punkte.“