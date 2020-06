Schalke: Warum Stambouli vielleicht ins Aufgebot zurückkehrt

Gelsenkirchen. Seit acht Monaten fehlt Benjamin Stambouli - doch wenn Schalke am Sonntag bei Union Berlin antritt, könnte er ins Aufgebot zurückkehren.

Seit elf Spielen wartet der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg - in der Tabelle ist das Team auf den zehnten Platz abgerutscht, Trainer David Wagner heftig in die Kritik geraten. "Der Blick geht auch nach unten", sagte Teammanager Sascha Riether am Mittwochmittag in einem Mediengespräch. Aktuell hat Schalke vor allem dank der Hinrunde 37 Punkte geholt - drei müssten, so Riether, noch hinzukommen. Am besten am Sonntag, wenn es zum 1. FC Union Berlin geht (15.30 Uhr/Sky).