Die WM-Pause ist vorbei. Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04 Schalke: So viel Geld steht für Wintertransfers zur Verfügung

Gelsenkirchen. Die Profis von Bundesliga-Schlusslicht Schalke beginnen mit der Vorbereitung auf 2023. Neue Spieler sind noch nicht dabei, sollen aber kommen.

Zwei Wochen war das Profileistungszentrum des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04 verwaist. Seit Mittwoch ist wieder Leben in der Bude: Die Spieler trafen sich zu Leistungstests, bevor am Donnerstag das Training auf dem Platz beginnt. Mit einem Großteil des Kaders will Trainer Thomas Reis ab sofort konzentriert arbeiten. Fehlen werden wohl die Nationalspieler, die ein paar Tage Sonderurlaub bekommen haben (Alex Kral, Tom Krauß, Kerim Calhanoglu) oder noch unterwegs sind (Maya Yoshida) und die Langzeitverletzten (zum Beispiel Rodrigo Zalazar). Einige zuletzt angeschlagene Profis - zum Beispiel Sepp van den Berg - werden nur individuell trainieren.