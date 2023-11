Schalke: Warum die S04-Profis an einem Hallenturnier teilnehmen

Gelsenkirchen. Nicht etwa die Traditionsmannschaft, sondern die Schalke-Profis werden im Januar an einem Hallenturnier in Gummersbach teilnehmen.

Schalke-Fans im Oberbergischen dürfen sich am 14. Januar 2024 auf die Profis der Königsblauen freuen – denn im Rahmen eines Hallenturniers sind die Schalker in der Gummersbacher SCHWALBE arena zu Gast. Wie die Gelsenkirchener am Mittwoch erklärten, soll beim Benefizturnier tatsächlich die Lizenzmannschaft teilnehmen. Wie genau das Aufgebot aussieht, ist knapp zwei Monate vor Turnierstart natürlich noch offen, doch geplant ist, dass der Kader aus Zweitliga-Profis besteht.

In der heutigen Zeit ist das sehr ungewöhnlich, denn in den vergangenen Jahren traten bei Hallenturnieren kaum Profi-Teams an. Meist waren beim „Budenzauber“ lediglich die Traditionsmannschaften großer Klubs dabei, die aus Ex-Profis bestehen. Anders war es in den späten Achtzigern und frühen Neunzigerjahren, wo die DFB-Hallen-Masters ein Publikumsmagnet waren.

Schalke erfüllt einen Fan-Wunsch: Mehr Präsenz im Umland

Warum die Schalker trotzdem eine Profi-Mannschaft zum Hallenturnier schicken? Auch, um den Wünschen ihrer Mitglieder und Fans zu entsprechen, die auf Veranstaltungen wie dem Mitgliederkongress wieder gebeten haben, dass die Schalker auch im Umland etwas mehr Präsenz zeigen – und auch im Oberbergischen rund um Gummersbach gibt es zahlreiche S04- Fans. Im Hallenturnier sieht der Klub eine gute Möglichkeit dazu. Nach genauer Prüfung der Einladung haben sie die Schalker deshalb entschieden, in Gummersbach dabei zu sein.

Dort werden sich die Königsblauen mit dem SC Paderborn, Rot-Weiß Oberhausen, dem FC Gütersloh, der BSV Kickers Emden und dem polnischen Erstligisten Gornik Zabrze (mit Ex-Nationalspieler Lukas Podolski) um den Turniersieg duellieren. Die Erlöse des Turniertages kommen der „Lukas Podolski Stiftung“ zugute, die Integration und Völkerverständigung fördert und hilft, Kinderarmut zu bekämpfen. Tickets für das Turnier sind ab 20 Euro erhältlich.

