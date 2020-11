Schalke: Warum die 0:2-Pleite auch auf Baums Kappe geht

Gelsenkirchen. Schalke 04 verlor das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verdient mit 0:2 - das hat auch mit Entscheidungen von Trainer Baum zu tun.

Nach einem Fußball-Nachmittag, der so anders verlief, als es sich beim FC Schalke 04 alle erwünscht hatten, sprach Stürmer Mark Uth die klarsten Worte. „Ich bin so bedient, so sauer, ich könnte in die Kabine gehen und einfach nur weinen“, sagte Uth nach dem hochverdienten 0:2 (0:2) gegen den VfL Wolfsburg. Zum 24. Mal in Folge blieb Schalke in der Bundesliga ohne Sieg – dabei hatte es in den vergangenen beiden Wochen vergessen geglaubte Aufbruchstimmung gegeben, sogar kleine Fortschritte in der Leistung.