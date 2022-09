Schalke: Warum der FC Gütersloh S04 noch immer dankbar ist

Gelsenkirchen/Gütersloh. An diesem Donnerstag tritt Schalke 04 beim FC Gütersloh an. Schon in der Vergangenheit gab es Berührungspunkte zwischen beiden Teams.

Beim FC Gütersloh denkt man noch gern an Schalke 04 zurück. Denn im Jahr 2017 half der Bundesligist aus Gelsenkirchen dem damals verschuldetem Oberligisten durch ein „Retterspiel“ eine Pleite abzuwenden. Über 4000 Zuschauer kamen damals zum 9:0-Sieg der Schalker im Heidewaldstadion und spülten eine große Summe in die Kassen des FC Gütersloh. Auch wegen dieser Hilfe konnte der Verbleib des Klubs in der Oberliga gesichert werden.