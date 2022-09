Schalke: Warum Alexander Schwolow vor dem FC Augsburg warnt

Gelsenkirchen. Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Schalke und dem FC Augsburg. S04-Torwart Schwolow glaubt an einen Heimsieg gegen den formstarken Gegner.

In der Länderspielpause schont Trainer Frank Kramer die Profis des FC Schalke 04 nicht. Viele intensive Trainingseinheiten standen in den vergangenen Tagen auf dem Programm. Und bis zum wichtigen Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) werden die Schalker auch noch weiter schwitzen müssen – das ist ganz nach dem Geschmack von Torwart Alexander Schwolow.

„Wir tun uns gut daran, die Abläufe zu verfeinern“, sagte er in einem Interview mit Sky und erklärte, dass die Königsblauen vermehrt Umschaltsituationen trainiert hätten. Vor dem Spiel gegen den FCA ist Schwolow gewarnt, denn die Fuggerstädter haben zuletzt den FC Bayern München und auch Bayer Leverkusen geschlagen. „Augsburg ist sehr gut drauf, da wartet einiges auf uns“, betonte Schwolow. „Trotzdem wollen wir die drei Punkte hier behalten.“

Schalke-Torwart Alexander Schwolow rechnet mit einem Sieg gegen Augsburg

Von einem Schlüsselspiel wollte der 30-Jährige zwar nicht sprechen, doch er sagte: „Alle wissen, wie wichtig dieses Spiel ist. Der FC Augsburg ist vermutlich ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.“ Gerade im Heimspiel sei ein Sieg fest eingeplant. „Ich gehe davon aus, dass wir Augsburg zu Hause schlagen“, so Schwolow.

Damit es tatsächlich zum zweiten Saisonsieg reicht, müsste auch Torwart Schwolow wieder abliefern – ähnlich wie im Revierderby bei Borussia Dortmund, als er trotz der 0:1-Niederlage ein tolles Spiel abgeliefert hatte. Nach wechselhaften Leistungen zum Saisonstart scheint die Leihgabe von Hertha BSC nun endlich im Ruhrgebiet angekommen zu sein. „Ich habe mich auch vorher schon wohlgefühlt, aber so ein Spiel tut richtig gut. Ich komme von Tag zu Tag besser rein“, sagte er. Die Arbeit mit Torwarttrainer Simon Henzler und dem Torhüter-Team mache ihm „richtig Spaß“.

