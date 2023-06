Schalke-Vorbereitung: FC Kopenhagen ist der dritte Gegner

Gelsenkirchen. Nur rund fünf Wochen dauert die Sommer-Vorbereitung von Schalke 04. Nun ist nach Spelle-Venhaus und Bocholt der dritte Testspiel-Gegner bekannt.

Ab dem 24. Juni bereitet sich der FC Schalke 04 auf die Zweitliga-Saison vor - am Dienstag wurde der dritte Testspiel-Gegner für die Sommervorbereitung bekannt: Wie das dänische Internetportal bold.dk schrieb, treffen die Schalke am 11. Juli im Rahmen des Trainingslagers in Mittersill auf den FC Kopenhagen - der dänische Meister bereitet sich in Scheffau am Wilden Kaiser, 48 Kilometer von Mittersill entfernt, auf die Saison vor.

Meister mit dem FC Kopenhagen: Schalke-Leihgabe Jordan Larsson. Foto: imago

Möglicherweise gibt es für die Schalker dann ein Wiedersehen mit Jordan Larsson. Kurz vor Ende der Winter-Transferperiode verliehen die Königsblauen den 25-Jährigen nach Dänemark. Larsson fand sich in Dänemark (16 Pflichtspiele, 6 Tore) viel besser zurecht als in Deutschland (12 Pflichtspiele, kein Tor).

Der Leihvertrag beinhaltet eine Kaufoption, Kopenhagen spielt mit dem Gedanken, diese zu ziehen. Larsson will beim FC bleiben: "Die Entscheidung liegt beim Verein, was er machen will. Aber ich für meinen Teil möchte hier weitermachen. Ich bin sehr zufrieden hier", sagte Larsson im Mai in einem Interview.

Die Schalke-Vorbereitung in der Übersicht

24./25. Juni: Leistungstests, u. a. im Gesundheitszentrum "Medicos"

26. Juni: Trainingsauftakt (öffentlich) im Parkstadion

1. Juli, 15 Uhr: SV Spelle-Venhaus / Regionalliga Nord - FC Schalke 04 (Getränke Hoffmann Stadion)

6. Juli, 18 Uhr: 1. FC Bocholt / Regionalliga West - FC Schalke 04 (Gigaset Arena am Hünting)

8. bis 16. Juli: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

11. Juli: FC Kopenhagen / 1. Liga Dänemark - FC Schalke 04 (im Rahmen des Trainingslagers) - ein weiteres Testspiel in Mittersill ist in Planung

23. Juli: Schalke-Tag

28. bis 30. Juli: Saisonauftakt in der 2. Bundesliga

