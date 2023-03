Schalke-Video: Schreck im Training, Derbyfieber im Matsch

Gelsenkirchen. Zum 100. Mal steigt am Samstag in der Bundesliga das Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Reporter Andreas Ernst hat aktuelle Infos.

Der FC Schalke 04 trift in der Fußball-Bundesliga zum 100. Mal auf Borussia Dortmund - doch selten waren die Vorzeichen so eindeutig wie vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Die Schalker sind Vorletzter, benötigen jeden Punkt, um den Abstieg in die Zweite Liga doch noch zu vermeiden. Der BVB hingegen hat berechtigte Hoffnung, Deutscher Meister zu werden.

Schalkes Trainer Thomas Reis beim Training. Foto: firo

Am Dienstag absolvierten die Schalker zwei Trainingseinheiten - beide im Matsch, da es den ganzen Tag regnete in Gelsenkirchen. Unser Reporter Andreas Ernst war bei der ersten Einheit dabei und berichtet über die Vorbereitungen aufs Derby, die schwierige Personalsituation - es gab eine Schrecksekunde - und eine Medienrunde mit Tom Krauß. (aer)

