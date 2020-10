Schalke verpatzt Baum-Debüt - chancenlos beim 0:4 in Leipzig

Leipzig. Drittes Spiel, dritte empfindliche Niederlage: Schalke ging bei RB Leipzig beim Debüt von Manuel Baum mit 0:4 unter.

Auch Manuel Baum kann nicht zaubern: Der neue Trainer des FC Schalke 04 erlebte ein komplett missratenes Debüt. Die Königsblauen gingen bei RB Leipzig mit 0:4 (0:3) unter - und waren mit diesem Ergebnis noch sehr gut bedient. Nach drei Spieltagen ist Schalke Schlusslicht, das Torverhältnis beträgt 1:15. Schlechter war noch nie eine Bundesligamannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison. Seit 19 Liga-Spielen hat Schalke nun nicht mehr gewonnen.

Damit sich diese Serie nicht fortsetzt, hatte Baum sein Team auf vier Positionen verändert. Für Ozan Kabak (gesperrt), Sebastian Rudy, Nassim Boujellab und Benito Raman (alle auf der Bank) rückten Matija Nastasic, Salif Sané, Alessandro Schöpf und Suat Serdar ins Team. Baum setzte auf eine defensive 5-3-2-Taktik. „Safety first“ war das Motto - oder anders: Erst einmal ohne Gegentor bleiben, und das möglichst lange. Und das glückte den Schalkern zunächst. Für die Leipziger, die vor 8.500 Zuschauern mit einer auf drei Positionen geänderten Startelf antraten, wurde es ein Geduldsspiel.

Schalke-Trainer Baum treibt seine Spieler an

In der ersten halben Stunde, die gemächlich vor sich hinplätscherte, sahen die Zuschauer deshalb nur eine Torchance. Für die Schalker war das ein Erfolg. Unermüdlich trieb Baum seine Spieler aus seiner Coaching Zone an - er bewegte sich in 30 Minuten gefühlt sogar mehr als sein Vorgänger David Wagner in 16 Monaten. Nach vorn gelang Schalke wenig, die Stürmer Gonçalo Paciencia und Mark Uth bekamen selten den Ball. Das Stellungsspiel der Schalker Deckung war zunächst aber okay - bis auf eine Szene bekamen die Königsblauen immer ein Abwehrbein dazwischen. In der 17. Minute war Angelino frei vor Torwart Ralf Fährmann aufgetaucht - doch er traf den Ball nicht richtig und Fährmann konnte sicher halten.

Das Schalker Unheil nahm in der 31. Minute seinen Lauf. Im Mittelfeld waren Alessandro Schöpf und Benjamin Stambouli unaufmerksam und störten nicht früh genug. Die Leipziger nutzten den Platz für eine schnelle Kombination. Emil Forsberg tauchte frei vor dem Tor auf, spitzelte den Ball über Fährmann hinweg. Der Klärungsversuch von Can Bozdogan aber misslang - er traf ins eigene Netz: 1:0 für RB Leipzig. Für Bozdogan war es ein unglücklicher Start ins Spiel. Er war erst zehn Minuten zuvor für den erneut am Oberschenkel verletzten Suat Serdar eingewechselt worden.

Bei Schalke passt nichts mehr

Nach dem Gegentor verloren die zuvor ordentlich sortierten Schalker die Orientierung. Auf einmal passte nichts mehr. In den 14 Minuten bis zum Pausenpfiff erarbeitete sich Leipzig drei weitere erstklassige Chancen und erhöhte locker auf 3:0. Das zweite Tor gelang Angelino in der 35. Minute. Christopher Nkunku hatte Schalkes Linksverteidiger Bastian Oczipka mit einer simplen Körpertäuschung ausgetrickst und in die Mitte geflankt, dort war Angelino Alessandro Schöpf davongelaufen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Willi Orban mit einem Kopfballtor (45.+2). Im Anschluss an eine abgewehrte Ecke hatten die Schalker vielfältige Möglichkeiten, zwei Leipziger Flanken zu verhindern - doch sie schafften es nicht. Stürmer Paciencia stieg nach einer Flanke des Leipzigers Marcel Halstenberg nicht hoch genug, Orban bedankte sich für dieses Geschenk. Und hätte Amadou Haidara zwischen dem 2:0 und 3:0 freistehend die Nerven behalten und nicht über das Tor geschossen (43.) - Schalke hätte noch höher zurückgelegen.

Die zweite Hälfte wurde für die Leipziger zu einem Schaulaufen. Sie bestimmten allein das Spieltempo, während es den Schalkern nur noch darum ging, das Ergebnis in Grenzen zu halten. Probieren musste sie das mit einem anderen Torwart: Der angeschlagene Ralf Fährmann musste zur Pause raus, Frederik Rönnow feierte sein Debüt. Er war erst am Mittwoch von Eintracht Frankfurt gekommen.

Leipzig gewinnt auch in der Höhe verdient

Rönnow bekam eine Menge zu tun. In der 52. Minute flog ein Kopfball von Nordi Mukiele über ihn hinweg - Matija Nastasic klärte auf der Torlinie. Sechs Minuten später stand Mukiele erneut im Mittelpunkt. Nach einer Freistoßflanke in die Mitte erwischte er den Ball nicht richtig und schoss vorbei. In der 64. und 68. Minute war Rönnow zweimal richtig gefordert: Zunächst wehrte er einen Schuss von Dani Olmo ab, dann erwischte er den Ball nach einem Nkunku-Freistoß im letzten Moment und wehrte ihn zur Ecke ab. Erst im fünften Versuch gelang Leipzig das in die Höhe verdiente 4:0. Halstenberg verwandelte einen von Nastasic verursachten Handelfmeter (80.).

Die Königsblauen liefen in der zweiten Hälfte fast komplett hinterher - einige kämpften, einige ließen sich etwas hängen. Häufig schlugen die Schalker den Ball nur planlos nach vorn, wenn sie den Ball bekamen. In 90 Minuten erarbeiteten sie sich nur eine Torchance. In der 54. Minute schlenzte Bozdogan den Ball aufs Tor, mit den Fingerspitzen lenkte Leipzigs Torwart Peter Gulacsi den Ball um den Pfosten. Nicht einmal ein Ehrentor war Schalke vergönnt.

Deshalb gab‘s für Baum nach seinem Debakel-Debüt nur einen Trost: Er war nicht der erste Trainer, der sein erstes Schalke-Spiel auch mit vier Toren Differenz verlor: Jörg Berger unterlag 1993 mit 1:5 in Leverkusen - auch damals war Schalke Letzter, auch damals wurde ein Torwart, Jens Lehmann, zur Pause ausgetauscht. Unter Berger ging es aber schnell wieder bergauf. Etwas, was sich Baum auch wünschen würde. Auch wenn aktuell wenig darauf hindeutet.

RB Leipzig - Schalke 04 4:0 (2:0)

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano (72. Klostermann), Halstenberg - Mukiele, Kampl (76. Henrichs), Haidara, Angelino (83. Wosz) - Olmo (83. Samardzic), Nkunku, Forsberg (72. Sörloth)

Schalke: Fährmann (46. Rönnow) - Stambouli, Sané, Nastasic - Schöpf, Bentaleb, Mascarell, Oczipka - Serdar (23. Bozdogan) - Uth, Paciencia (46. Ibisevic)

Tore: 1:0 Bozdogan (32., Eigentor), 2:0 Angelino (35.), 3:0 Orban (45.+2), 4:0 Halstenberg (80., Handelfmeter)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 8500