Schalke verleiht Tekpetey erneut – jetzt nach Bulgarien

In Düsseldorf wurde er nicht glücklich: Stürmer Bernard Tekpetey. Schalke hofft jetzt, dass der Ghanaer in Bulgarien die Kurve bekommt.

Gelsenkirchen. Schalke und Fortuna Düsseldorf haben die Leihe von Bernard Tekpetey vorzeitig beendet. Der Ghanaer soll nun in Bulgarien die Kurve bekommen.

Schalke 04 hat seinen Stürmer Bernard Tekpetey für die nächsten zwei Jahre beim bulgarischen Spitzenklub Ludogorets Razgrad untergebracht. Diese Nachricht kommt keineswegs überraschend, nachdem der Ghanaer nach nur einem Jahr bei Fortuna Düsseldorf nicht mehr klargekommen war und dort nicht mehr unter Trainer Uwe Rösler spielen wollte.

Tekpetey war ursprünglich für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 an die Fortuna ausgeliehen, diese Leihe wurde nun beendet. In der vergangenen Saison war er in der Bundesliga neunmal für Düsseldorf zum Einsatz gekommen. „Bernard hatte ein schwieriges Jahr in Düsseldorf. Leider ist die Saison für ihn nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft hatten“, sagt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: „Wir wünschen ihm, dass er bei Ludogorets Razgrad wieder zu alter Stärke findet.“

Das wird aber auch nötig sein, wenn Tekpetey noch den Durchbruch schaffen will: Bisher gleicht seine Karriere einer Achterbahnfahrt. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2023. Die Königsblauen haben ihn schon mehrfach verliehen, um ihm bei allem Talent die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben.

Tekpetey beendet zum zweiten Mal eine Schalke-Leihe vorzeitig

Nun hat Tekpetey schon zum zweiten Mal eine Ausleihe abgebrochen: Bereits 2018 kehrte er nach nur einem halben Jahr beim österreichischen Klub SCR Altach vorzeitig nach Schalke zurück. Dass er jetzt auch in Düsseldorf aufgab, kommentiert Schneider in einer Vereinsmitteilung wie folgt: „Im Sinne seiner sportlichen Weiterentwicklung, die in Düsseldorf nicht mehr möglich erschien, sahen wir es als notwendig an, ihn darin zu unterstützen, die Leihe nunmehr vorzeitig zu beenden.“

Nur in Paderborn lief’s für Tekpetey rund

Erfolgreich verlief für den in Accra geborenen Angreifer, den Gerald Asamoah 2016 in Schalkes U23 holte, nur ein Gastspiel beim damaligen Zweitligisten SC Paderborn in der Saison 2018/19. Danach holte ihn Schalke zurück - auch weil Fortuna Düsseldorf Interesse an dem Stürmer hatte. Bei der Fortuna sollte er die Nachfolge von Benito Raman antreten: Man einigte sich auf ein Leihgeschäft über zwei Jahre, bei dem Tekpetey sich weiterentwickeln sollte, um dann nach Schalke zurückzukehren - das hat nicht geklappt. Für die Königsblauen Profis absolvierte er bislang nur drei Pflichtspiele: zwei in der Bundesliga und eines in der Europa League. (MH)