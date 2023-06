Schalke-Verlängerung: Henning Matriciani sagt langfristig zu - "absolut verdient"

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Gelsenkirchen. Schalke kann weiter mit Henning Matriciani planen. Der Verteidiger bleibt dem Klub erhalten und verlängert seinen Vertrag vorzeitig.

Drei Tage nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga tüftelt der FC Schalke 04 schon fleißig am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Ein wichtiger Faktor in der 2. Bundesliga soll auch Verteidiger Henning Matriciani sein. Nach Informationen dieser Redaktion verlängert der 23 Jahre alte Defensiv-Allrounder seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Das bestätigte Schalke am Dienstag.

Schalke: Lob von Knäbel und Reis für Matriciani

„Als Club freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat“, sagt Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel. „Wir sind davon überzeugt, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird, auf und neben dem Platz."

Schalke-Trainer Thomas Reis ergänzt: "Henning hat in der vergangenen Saison bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist. Er hat sich die Vertragsverlängerung absolut verdient. Mit seiner herausragenden Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit werden wir noch viel Freude an ihm haben."

Matriciani ist seit Juli 2020 ein Schalker. Damals wechselte er vom Regionalligisten SV Lippstadt in die U23 der Gelsenkirchener, schaffte jedoch wenige Monate später den Sprung in die Profi-Mannschaft. Im Laufe der zurückliegenden Bundesliga-Saison wurde Matriciani für die Schalker immer wichtiger. Während seiner 22 Saison-Einsätze wurde er dank seiner leidenschaftlichen Spielweise sogar einer der Fan-Lieblinge bei den Königsblauen.

Schalke-Profi Henning Matriciani darf auf U21-EM hoffen

Klar ist: Auch in der 2. Bundesliga soll Matriciani, der in der Defensive alle Positionen spielen kann, eine wichtige Rolle spielen. Es ist jedoch gut möglich, dass er weite Teile der Vorbereitung verpassen wird – aus einem erfreulichen Grund. Denn Matriciani hat gute Chancen, von Nationaltrainer Antonio Di Salvo für die anstehende U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien nominiert zu werden.

Erst im März dieses Jahres debütierte der Schalker für die deutsche U21-Auswahl. Für das DFB-Team startet das Turnier am 22. Juni mit einem Gruppenspiel gegen Israel. Mit Tom Krauß wird aller Voraussicht nach ein weiterer Schalke-Profi Teil der deutschen Auswahl sein, Sepp van den Berg dürfte für die Niederlande beim Turnier dabei sein.

