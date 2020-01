Schalke verlängert Vertrag mit Bastian Oczipka langfristig

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat den Vertrag mit Bastian Oczipka um drei Jahre verlängert. Der Linksverteidiger hat einen neuen Kontrakt bis 2023 unterschrieben.

Bastian Oczipka ist der Dauerbrenner des FC Schalke 04 in dieser Spielzeit. Der Linksverteidiger stand als einziger Königsblauer in sämtlichen 20 Pflichtspielen - egal ob Bundesliga oder DFB-Pokal - über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Auch in den kommenden Jahren bleibt der 31-Jährige Bestandteil der Schalker Mannschaft. Denn wie S04 am Samstag mitteilte, hat Oczipka seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

„Basti hat in dieser Saison konstant gutes bis sehr gutes Niveau angeboten. Es ist nicht nur ein etablierter Bundesliga-Linksverteidiger, von denen es nicht viele gibt, sondern ebenso ein feiner Mensch. Deshalb freue ich mich sehr, dass er Teil unserer Gruppe bleibt“, sagt Trainer David Wagner.

Oczipka spielte zuvor fünf Jahre bei Eintracht Frankfurt

Der gebürtige Bergisch Gladbacher spielt seit 2017 auf Schalke. Zuvor trug er fünf Jahre das Trikot von Eintracht Frankfurt. Für Schalke bestritt Oczipka bisher 78 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer erzielte und 15 weitere vorbereitete. In dieser Saison musste er aufgrund der personellen Knappheit in der Defensive sogar mehrfach als Innenverteidiger ran - und löste auch die Aufgabe souverän.

„Basti ist einer der Eckpfeiler unserer Mannschaft, der in der Hinrunde als absolut verlässliche Größe auf der linken Außenbahn einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Team zu stabilisieren. Das hat er nahtlos fortgesetzt, als er in drei Partien als Innenverteidiger gespielt hat“, erinnert Sportvorstand Jochen Schneider. „Er ist ein echter Teamplayer. Wir freuen uns, dass auch er seine Zukunft weiterhin auf Schalke sieht.“

Oczipka fühlt sich pudelwohl

Auch Oczipka selbst fühlt sich auf Schalke pudelwohl, wie er im Rahmen seiner Verlängerung betont: "Bereits unmittelbar nach meinem Wechsel aus Frankfurt war ich Feuer und Flamme, dieser Verein hat mich sofort gepackt. Deshalb bin ich froh und stolz, auch über diese Saison hinaus weiterhin ein Teil des FC Schalke 04 sein zu dürfen."