Schalke verlängert Homeoffice für die Profis bis 27. März

Gelsenkirchen. Erst am 27. März wird Schalke wieder ein Teamtraining auf dem Vereinsgelände durchführen. Das Homeoffice wird um eine Woche verlängert.

Das Homeoffice für die Schalker Spieler wird um eine weitere Woche verlängert: Erst am kommenden Freitag (27. März) treffen sich die Schalker Profis wieder zum Mannschaftstraining auf dem Vereinsgelände. „Wir hoffen“, sagt Trainer David Wagner, „dass es am 27. März einen neuen Informationsstand gibt und wir weitere Signale der DFL erhalten haben, mit welchem Zeitplan die weitere Saison angegangen wird.“

So wird zu Hause trainiert

Seit Beginn dieser Woche befinden sich die Spieler im Homeoffice, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus möglichst klein zu halten. Ursprünglich war geplant, am kommenden Montag (23. März) das Training auf Schalke wieder aufzunehmen. Doch nun wird weiter individuell zu Hause gearbeitet: Jeder Profi hat ein Pensum aus Lauf- und Krafteinheiten zu bewältigen. Bisher hat das gut geklappt, berichtet Wagner und verrät Einzelheiten, wie man sich das Homeoffice vorstellen kann: „Wir haben alle Spieler mit Spinningrädern, Gewichten und weiterem Equipment ausgestattet, damit wir auch für weitere Einschränkungen gerüstet sind.“

Zwei Wochen nicht auf Schalke

Wenn die Mannschaft am kommenden Freitag wieder auf Schalke trainiert, hat sie eine 14-tägige Teamtrainingspause hinter sich: Das letzte fußballspezifische Training auf Schalke fand am 13. März statt - dem Tag vor dem abgesagten Derby. Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werde kann, ist weiterhin völlig offen. Aber selbst bis zum frühestmöglichen Termin (dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf am 5. April) hat Schalke ab dem 27. März noch eine gute Woche Vorbereitung. Wagner: „Unter diesen außergewöhnlichen und schwierigen Umständen für viele Menschen ist Fußball alles andere als wichtig. Dennoch ist es unsere Pflicht, uns in unserem Beruf so professionell wie möglich zu verhalten.“