Schalke: Verhandlungen mit neuem Vorstandschef auf der Zielgeraden

Gelsenkirchen. Schalke 04 erlebt wieder einmal Chaostage. Ein neuer Trainer muss gefunden werden und ein Vorstandschef. Bei einer Personalie sieht es gut aus.

Die Sonne über Gelsenkirchen war noch gar nicht aufgegangen, als bei Thomas Reis das Telefon klingelte und er in diesem Moment ahnte, was auf ihn zukommt. Zu einem persönlichen Gespräch wurde der 49-Jährige mit seinem Co-Trainer Markus Gellhaus gebeten, und das noch am frühen Morgen. Nur kurze Zeit später teilten Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann dem Trainer-Duo die Freistellung mit – die zwölfte eines S04-Trainers in elf Jahren. In einer an Chaos reichen Klubgeschichte gibt es ein weiteres Kapitel. Tollhaus Schalke.