Schalke verärgert wegen Fährmann-Elfer: "Absolute Frechheit"

Schalke-Torwart Ralf Fährmann springt Hannovers Andreas Voglsammer in den Rücken. Dafür gab es Elfmeter.

Gelsenkirchen. Schalke besiegte Hannover mit 3:2 - über eine Szene regten sich die Königsblauen dennoch auf. Es ging um den Elfmeter für 96 in der 90. Minute.

Die Fans des FC Schalke 04 bereiteten sich schon auf die große Siegerparty vor, nach vielen Enttäuschungen in den vergangenen Wochen sehnten sie den Sieg herbei. Schalke führte gegen Hannover 96 mit 3:1, viel sollte in der 90. Minute nicht mehr anbrennen. Dachten die Fans jedenfalls. Dann flog aber eine hohe Flanke in den Strafraum. S04-Torwart Ralf Fährmann (1,96 Meter groß) und 96-Stürmer Andreas Voglsammer (1,77 Meter) stiegen hoch, Fährmann boxte den Ball weg, rammte aber gleichzeitig Voglsammer um, der sofort auf den Rasen flog und liegen blieb. Schiedsrichter Timo Gerach zeigte auf den Elfmeterpunkt. Zurecht?