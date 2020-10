Schalke: Uth und Serdar - wer im Derby wohl spielen kann

Am Ende des einzigen öffentlichen Trainings vor dem Revierderby bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) harrten noch etwa 60 Fans des FC Schalke 04 aus. Als Trainer Manuel Baum die Einheit nach 90 Minuten beendete, schickte er die Profis Richtung Tribüne des Parkstadions - und sie applaudierten. Bei diesem Wetter so lange auszuhalten - in der Tat eine große Leistung der Fans. Es war kalt an diesem Vormittag, graue Wolken hingen über Gelsenkirchen, es regnete, der Wind fegte durchs nicht überdachte Stadion.

Schalke-Fans sehen eine intensive Trainingseinheit

100 Karten hatten die Schalker verteilt, etwa 80 kamen, nicht alle blieben bis zum Schluss. In Corona-Zeiten ist schließlich auch an eine Autogrammjagd nicht zu denken. Die Zuschauer erlebten eine sehr intensive Trainingseinheit. Und drei Spieler, die zuletzt verletzt fehlten, kamen auch aus der Kabine.

Nicht alle Spieler trainieren bei der Mannschaft mit

Allerdings trainierten Suat Serdar, Mark Uth und Ralf Fährmann - die allesamt zuletzt wegen muskulärer Schwierigkeiten fehlten, nicht alle auf dem gleichen Platz. Serdar absolvierte Lauftraining auf einem Nebenplatz - nach unseren Informationen ist sein Einsatz im Revierderby fast ausgeschlossen. Etwas besser sieht es bei Uth und Fährmann aus.

Mark Uth immerhin arbeitet wieder mit dem Ball

Uth, in Schalkes Offensive der wichtigste Spieler von Trainer Manuel Baum, trainierte zu Beginn mit der Mannschaft, absolvierte schon leichte Übungen mit Ball. Als Baum Schalkes Profis zum Trainingsspiel bat, zog sich Uth mit Athletiktrainer Quirin Löppert zum Einzeltraining zurück. Wie diese Redaktion erfuhr, gehen die Königsblauen aber davon aus, Uth bis zum Derby spielfit zu bekommen.

Auch Fährmann könnte dann ins Aufgebot zurückkehren. Im Trainingsspiel hüteten Frederik Rönnow und Michael Langer das Tor der beiden konkurrierenden Mannschaften, Fährmann aber trainierte intensiv mit Torwarttrainer Michael Langer. Doch selbst wenn er fit wird: In der Startelf dürfte am Samstag Rönnow stehen.