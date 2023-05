Schalke und die Wahlen: Da stimmt etwas nicht

Gelsenkirchen. Nur zwei Bewerber für zwei Plätze - und die sind schon Mitglieder des Aufsichtsrats von Schalke 04? Das ist eine Farce. Ein Kommentar.

Vor rund zwei Jahren begann beim FC Schalke 04 eine neue Ära – Axel Hefer wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, seitdem ist von einem Projekt die Rede, das mindestens fünf Jahre dauern soll. Demokratisch solle der Verein werden, es gibt Projekte, die Mitgliederdialog oder Vereinsheim heißen. Dazu passt eine Nachricht gar nicht: Von den rund 168.000 Mitgliedern hat sich nur eins gemeldet, dass am 17. Juni bei der Mitgliederversammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt werden will. Vor zwei Jahren gab es noch 20 Bewerber.