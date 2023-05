Schalke-Ultras verkaufen Choreo-Shirts: Tausende Fans stehen Schlange – Verkehrschaos und Stau auf A2

Gelsenkirchen. Schalke-Fans versammeln sich, der Andrang auf die blauen und weißen T-Shirts ist riesig. Die Aktion der Fanszene sorgt sogar für Verkehrschaos.

Die aktive Fanszene des FC Schalke 04 plant zum Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine große Choreografie. Die ganze Arena soll über 90 Minuten in blau und weiß erstrahlen. Dazu sollen alle mit Tickets im Unterrang weiße Oberteile tragen, im Oberrang blaue.



Dabei ist es völlig egal, ob die Stadionbesucher in Trikot, T-Shirt, Jacke oder Pullover kommen. Wichtig ist nur, dass ein einheitliches Bild auf den Arena-Rängen entsteht. Um die Aktion zu fördern, haben die Ultras Gelsenkirchen am Freitagabend auf dem Vereinsgelände dennoch passende blaue und weiße T-Shirts verkauft – für zehn Euro pro Stück. Verkauft wurden die Shirts allerdings nur an Personen, die tatsächlich auch am Samstag im Stadion sind. Zur Kontrolle mussten daher auf Aufforderung die Eintrittskarten für das Frankfurt-Spiel vorgezeigt werden.

Schalke-T-Shirts sorgen für Stau auf A2

Der Andrang übertraf dabei sämtliche Erwartungen. Fans aus allein Teilen Nordrhein-Westfalens haben sich auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht, um die Choreo-Shirts zu kaufen. Tausende Anhänger der Königsblauen kamen schon kurz nach Verkaufsbeginn um 17 Uhr zum Vereinsgelände, sodass sich Schlangen von mehr als 100 Metern Länge bildeten. Sogar ein kleines Verkehrschaos hat die Verkaufsaktion ausgelöst. Die Zufahrtswege rund um die Arena waren voll – und auch auf der Ausfahrt „Gelsenkirchen-Buer“ auf der Autobahn A2 staute sich der Verkehr wegen der T-Shirts.

Auch bei der Schalker Mannschaft ist längst angekommen, dass die Fans beim Frankfurt-Spiel etwas Besonderes planen. Trainer Thomas Reis ist von der Aktion begeistert, wie er bei der Pressekonferenz am Freitag erzählt hat. Ihm persönlich gebe dieser Support zusätzliche Energie.

