Schalke U23 heute live! Sané gegen Wattenscheid auf der Bank

Gelsenkirchen. Die Schalker U23 empfängt in der Regionalliga die abstiegsbedrohte SG Wattenscheid. Es könnten zwei Brüder mit großem Namen aufeinandertreffen.

Regionalliga-Fußball zur Mittagszeit im Schalker Parkstadion: Zum Ruhrgebiets-Derby ist die SG Wattenscheid 09 am Samstag (12.30 Uhr) zu Gast bei der U23 des S04. Während Schalke im gesicherten Mittelfeld steht, kämpft Wattenscheid 09 im Tabellenkeller noch um jeden Punkt. „Ich hoffe, dass uns ganz viele Wattenscheider unterstützen und aus diesem Spiel ein Heimspiel machen!“, sagt Trainer Christian Britscho – immerhin verbindet die Straßenbahnlinie 302 das Wattenscheider Lohrheidestadion und das Schalker Vereinsgelände.

Schalke-Trainer Jakob Fimpel sagt: „Wir wissen, dass Wattenscheid all-in gehen und alles reinhauen wird, aber das erwarte ich von unseren Jungs auch. Wattenscheid wird sehr aggressiv auftreten und ihre Umschaltmomente gut nutzen wollen.“

Dabei könnte es zum dritten Duell zweier Sané-Brüder in dieser Saison kommen: Wattenscheids Kim Sané (28), der zuletzt mit Rückenbeschwerden ausfiel, hat sich zum Aufeinandertreffen mit Bruder Sidi fit gemeldet. Für Schalke-Talent Sidi Sané (19), das zunächst auf der Bank sitzt, ginge es zum dritten Mal in dieser Saison gegen einen seiner älteren Brüder: Kurz nach dem Hinspiel in Wattenscheid gab er gegen Bayern München sein Bundesliga-Debüt (wobei Bruder Leroy kurz vor Sidis Einwechslung ausgewechselt wurde).

Schalke hat Personalsorgen - Wattenscheid auch

Neben Kim Sané ist der zuletzt gelbgesperrte Dennis Lerche der Hoffnungsträger in der zuletzt schwachen Wattenscheider Offensive – aber auch Schalke hat Personalsorgen in der Offensive, unter anderem fehlt Mittelstürmer Rufat Dadashov weiter.

Das Hinspiel im Oktober ging überraschend 2:1 an Wattenscheid 09, es war einer von mehreren guten Auftritten der SGW gegen U23-Nachwuchsmannschaften – und der Wendepunkt der Hinrunde. Auch in der Rückrunde will und muss 09 endlich den Schalter umlegen., dessen Team im Jahr 2023 erst ein einziges Spiel gewinnen konnte.

Die Aufstellungen:

S04: Reichel - Kyerewaa, Bokake, Castelle, Albutat, Balouk, Guzy, Boboy, Cissé, Flotho, Amadin

SGW: Neufeld - Brdaric, Sindermann, K. Sané, Wiebel, Tunga, Britscho, Malcherek, Kesim, Lerche, Cirillo

