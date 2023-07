Schalke U23: Das ist der Faktor bei erster Test-Niederlage

Gelsenkirchen. Zwei Verteidiger trainieren bei den Profis, auch Stürmer Lasogga fehlte – woran das 1:3 von Schalkes U23 gegen Hannovers U23 aber vor allem lag.

„Schwer“, das war ein Stichwort auf Rasenplatz 4 der Knappenschmiede. Mit 1:3 gegen die U23 von Hannover 96 musste die U23 des FC Schalke 04 im Duell zweier Regionalligisten die erste Testspielniederlage dieser Vorbereitung hinnehmen.

Ein Grund dafür war eingepreist im Matchplan dieses Nachmittages für das Hannover-Spiel, das auch Thomas Reis, Cheftrainer der Profis, beobachtete: „Schwere Beine, und dann wird der Kopf auch müde“, wie Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel nach dem Spiel erklärte. Er verwies auf der Stand der Schalker Vorbereitung: „Man hat gesehen, dass Hannover ein bisschen spritziger, frischer war als wir.“

FC Schalke 04 U23 verliert mit „Schwere-Beine-Faktor“

Der „Schwere-Beine-Faktor“ nahm der Schalker Niederlage einiges an Rückschlagskraft: „Das ist vielleicht ganz gut, wenn du nicht nur alles gewinnst und alles super läuft. Ab und zu ist es auch mal ganz gut, aufgezeigt zu bekommen, was noch fehlt“, so Fimpel.

In der Abwehr probierten die Schalker nicht allein durch den Wechsel zur Halbzeit von der Dreier- auf eine Viererkette einiges aus. So fehlten die Verteidiger Verthomy Schilo Boboy und Malik Talabidi, die mit den Profis trainierten. Auch Stürmer Pierre-Michel Lasogga war nicht dabei, er wurde noch geschont – steige aber Freitag wieder ins Training ein, so Jakob Fimpel.

Manche Aktion auf dem Platz zwangsläufig flatterhaft

Der starke Wind war ebenfalls ein Faktor an diesem Nachmittag, manche Aktionen auf dem Platz zwangsläufig flatterhaft. Die zwei gefährlichsten Szenen in Halbzeit eins hatten die Hannoveraner, aber einmal stand S04-Torhüter Justin Treichel richtig und hielt sicher, ein weiteres Mal verkürzte er erfolgreich den Winkel, der Gäste-Schuss ging daneben.

Ansonsten gelang beiden Teams vor allem die Defensivarbeit, torlos ging es in die Pause.

Danach geriet Schalkes U23 in Rückstand, nachdem Alexander Kopf im eigenen Strafraum den Ball verlor, den folgenden Querpass drückte Sean Busch zur Gäste-Führung über die Linie (0:1/51.). Busch war erneut zur Stelle, als der Ball frei im Strafraum liegen kam, verwandelte zum 2:0 der 96er (63.).

Schalke nahm Anlauf und suchte die Antwort, fand eine überzeugende, weil sie schnell war in jeder Hinsicht: Kelsey Meisel, aus der eigenen U19 gekommen, feierte sein Tordebüt bei den Senioren, erlief sich den Ball vor Hannovers Torhüter Liam Tieman und traf aus leicht angespitztem Winkel zum 1:2 der Schalker. 68 Minuten waren da gespielt, Niklas Castelle hatte noch eine weitere gute Chance – aber drei Minuten vor Schluss traf Joyce Philippe Luyeye-Nkula zum 3:1-Endstand für Hannover.

Tore: 0:1 Busch (51.), 0:2 Busch (63.), 1:2 Meisel (68.), 1:3 Luyeye-Nkula (87.).

Schalke U23: Treichel; Van der Sloot, Albutat, Kopf - Balouk, Müller - Anubodem, Pöpperl, Gyamfi - Castelle, Tonye. (Paris; Bokake Bolufe, Tchadjobo, Heiserholt, Amadin, Meisel, Theisinger).

