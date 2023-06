Schalke U17: Ex-Profi aus Paderborn ist neuer Cheftrainer

Gelsenkirchen. Schalke 04 stellt den neuen U17-Trainer vor. Onur Cinels Nachfolger, der die Trainerteams der Knappenschmiede komplettiert, kommt aus Paderborn.

Es war der Tag der Neuzugänge aus Ostwestfalen beim FC Schalke 04. Der Zweitligist hat am Montag Ron Schallenberg vom SC Paderborn 07 als Neuzugang zur kommenden Saison präsentiert, und auch der neue Trainer der U17-Mannschaft kommt vom Klub aus Ostwestfalen: Thomas Bertels, bisher Trainer der Paderborner U21, ist der Nachfolger von Onur Cinel.

Der 36-Jährige bringt in diesem Sommer eine besondere Visitenkarte mit. Mit der U21 des SC Paderborn 07 hat er in der Oberliga Westfalen den dritten Platz belegt, das Team ist damit nach Meister FC Gütersloh in die Regionalliga West aufgestiegen, weil der Tabellenzweite SC Preußen Münster II nicht aufsteigen durfte.

FC Schalke 04: Trainer „mit großem Potenzial“ für die Knappenschmiede

Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, sagt über den neuen U17-Trainer der Schalker: „Thomas hat in Paderborn sehr gute Arbeit geleistet. Wir freuen uns, dass wir einen Trainer mit großem Potenzial für die Knappenschmiede gewinnen konnten.“ Denn Bertels hat bei den Ostwestfalen einige Jugendmannschaften als Cheftrainer betreut und hat mit der A-Jugend der Paderborner Erfahrung als Trainer in der U19-Bundesliga gesammelt.

Thomas Bertels selbst wird auf knappenschmiede.de so zitiert: „Die Knappenschmiede und der FC Schalke 04 sind eine sehr gute Adresse in Deutschland. Gemeinsam mit den Spielern und meinem Trainerteam möchte ich an die Erfolge aus den vergangenen Saisons anknüpfen.“

Thomas Bertels folgt auf Onur Cinel

Bertels war als Spieler 2011 vom SC Verl nach Paderborn gewechselt und war nach einer starken Debütsaison in der 2. Liga zum Publikumsliebling geworden. Zur Saison 2018/19 wurde er Co-Trainer der Paderborner U19 und spielte noch in der Oberliga-Mannschaft des SCP. Vor seiner Zeit als Trainer der U21 war er U16-Trainer und Übergangskoordinator bei den Ostwestfalen.

Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung beim FC Schalke 04 (re.), mit dem neuen U17-Trainer Thomas Bertels. Foto: FC Schalke 04

Als Trainer der Schalker U17 ist Bertels der Nachfolger von Onur Cinel, der sich mit dem Gewinn des Westfalenpokals und dem Titel des Westdeutschen Meisters aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 verabschiedet hatte und den österreichischen Zweitligisten FC Liefering übernimmt, ein Farmteam von RB Salzburg.

Die Schalker Knappenschmiede hat damit ihre Trainerteams im Leistungs- und Übergangsbereich vervollständigt. Die nächste Spielzeit wird die 21. in Folge sein für Norbert Elgert als Cheftrainer der Schalker A-Jugend, ihm assistieren weiterhin Tim Hoogland und Charkles Takyi, Torwarttrainer ist Volkan Ünlü.

Jakob Fimpel trainiert weiterhin die Schalker U23 in der Regionalliga West. Seine Co-Trainer sind Willi Landgraf und Thomasz Waldoch, Torwarttrainer ist Christian Wetklo.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04