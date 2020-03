Schalke Schalke-Trainer Wagner: So geht es den Profis vor dem Derby

Gelsenkirchen. Am Freitagmittag äußerte sich Schalke-Trainer David Wagner. Er sprach über die schwere Aufgabe, das Team auf das Derby vorzubereiten.

Noch hält die DFL trotz der Verbreitung des Coronavirus an ihrer Entscheidung fest, den 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auszutragen. Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl stattfinden - als Geisterspiel, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.