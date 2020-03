Schalke-Trainer Wagner schickt Profis ins Home Office

Gelsenkirchen. Die Bundesliga-Saison ist unterbrochen - was macht der FC Schalke 04 nun? Trainer David Wagner traf am Freitagabend die Entscheidung.

Um 16.13 Uhr sagte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga ab - und damit auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Und das nur vier Stunden, nachdem Trainer David Wagner berichtet hatte, wie das Innenleben der Mannschaft in Zeiten des Coronavirus aussieht und wie das Personal fürs Derby aussieht.

Schalke-Trainer Wagner bittet Montag zum Laktattest

Nach der Absage musste Wagner umplanen. Gemeinsam mit seinem Trainerteam legte Wagner dann fest, dass die Mannschaft am Samstag und Sonntag zu Hause bleiben kann. Am Montag steigt dann ein Laktattast - maximal in Zweier-Gruppen, um die Hygieneempfehlungen einzuhalten. Danach sollen sich die Spieler individuell fithalten - im "Home Office". Die Dauer ist abhängig von der Entscheidung der DFL-Vollversammlung an diesem Montag, wie lange die Bundesliga-Saison unterbrochen wird. Die Maßgabe an die Spieler ist: Sie sollen keine langen Reisen unternehmen - zum Beispiel in ihre Heimatländer. Das betrifft zum Beispiel Spieler wie Weston McKennie (USA), Amine Harit (Marokko) oder Salif Sané (Senegal).

Ein gemeinsames Training gibt es vorerst nicht. Ohnehin, sagte Wagner am Freitagmittag, sei außerhalb des Rasens nicht über Fußball gesprochen worden: "Drumherum, beim Essen oder in der Kabine, wird mehr oder minder ausschließlich über das Thema Coronavirus gesprochen. Wir haben Jungs aus vielen verschiedenen Flecken dieser Erde. Es wird darüber gesprochen, wie es bei ihnen zu Hause ist, wie der Umgang damit ist. Das ist ganz normal. Unsere Spieler sind ganz normale Menschen wie du und ich. Sich nicht damit auseinanderzusetzen, das geht gar nicht. Fast alle haben Kinder. Dazu Schwiegerereltern, Großeltern, Leute im Bekanntenkreis, die zur Gefahrengruppe gehören - da macht man sich natürlich Gedanken."